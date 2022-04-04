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7 أبريل.. آخر مهلة من التموين لأصحاب تلك البطاقات وإلا الحذف النهائي

12:39 ص الإثنين 04 أبريل 2022
7 أبريل.. آخر مهلة من التموين لأصحاب تلك البطاقات وإلا الحذف النهائي

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا للمديريات باستمرار استقبال المستندات الدالة على الدخل للمواطنين الذين وصلت إليهم رسالة عبر بون الخبز (توجه إلى مكتب التموين) لإثبات الدخل حتى يوم 7 أبريل الجاري.

وجاء التوجيه وفق منشور رسمي صادر من قطاع الرقابة والتوزيع، قال إن المهلة نتيجة التزاحم الشديد على المكاتب بخصوص تسليم المستندات الدالة على الدخل.

وكان وزير التموين صرح على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" أن بيان الراتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.

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