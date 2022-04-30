أمانة "مستقبل وطن" بالسادس من أكتوبر يوزع "هدية الرئيس" على الأطفال

كتب- يوسف عفيفي:

احتفل حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، بقدوم عيد الفطر المبارك بتوزيع هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي على أطفال المدينة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

ووزع حزب مستقبل وطن بأكتوبر، هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمناسية قرب قدوم عيد الفطر المبارك وذلك إشراف المهندس إيهاب الهادي، أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، ورعاية الوحدات الحزبية بحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم المبادرات والفاعليات المجتمعية في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".