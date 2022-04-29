وكيل الأزهر لمصراوي: تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة بالصعيد لأول مرة

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم تعيين سيدة في رئيس منطقة أزهرية بإحدى محافظات الوجه البحري، للمرة الأولى في تاريخ الأزهر الشريف، خلال أيام.

وقال الضويني في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية، ومن الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات.

وأشار الضويني، إلى أن منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن جامعة الأزهر بها 24 عميدة و35 وكيلة بكليات القاهرة والأقاليم، فضلا عن تولي الدكتورة نهلة الصعيدي منصب رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والدكتورة إلهام شاهين منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات.