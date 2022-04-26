"قومي المرأة" و"الاتصالات" ينظمان ندوات توعوية حول التثقيف الرقمي في 4 محافظات

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة حياة كريمة مجموعة ندوات توعوية حول التثقيف الرقمي، استهدفت السيدات بمحافظات البحيرة والشرقية وبني سويف والقليوبية، وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس والقرى المستهدفة بـ"حياة كريمة ".

وقالت المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، في تصريحات صحفيةاليوم، إن هذا التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف توضيح فكرة الشمول المالي الرقمي التحول الرقمي وأهميتهم، والتعريف بالخدمات الإلكترونية للسيدات والفتيات بالمحافظات المختلفة مما سوف يسهم بدوره في إدراج عدد كبير من السيدات تحت منظومة الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، وفتح آفاق جديدة أمام الفتيات والسيدات ، ونشر الوعي الرقمي بالقري.

وأضافت، أن الندوات تستهدف نشر مفهوم التحول الرقمي وتطبيقاته بما يسهم في تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق الشمول المالي تنفيذا لاستراتيجية مصر الرقمية، والتي تعد أحد أهم ركائزها بناء الإنسان المصري رقمياً، من خلال رفع وعي المواطنين بالقرى المُستهدفة بالريف المصري بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الندوات تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر من خلال 4 محاور هي توفير البنية التحتية لخدمات الإنترنت الثابت، وإتاحة الخدمات البريدية الشاملة لخدمات مصر الرقمية، وضمان إتاحة خدمات إتصالات المحمول، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.

وأكدت أن ذلك يأتي تنفيذا لمستهدفات محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" نحو تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة من خلال ثلاثة محاور فرعية هي نشر وتعزيز الثقافة الرقمية، رفع كفاءة المهارات الرقمية، التمكين الاقتصادي الرقمي.