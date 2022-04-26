برلماني: مصر نجحت في توفير السلع الأساسية رغم الأزمة العالمية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها أن افتتاح المشروعات القومية كان وسيلة للتواصل مع الرأي العام، موضحا أن الدولة كانت حريصة على أن يكون هناك احتياطي استراتيجي للسلع يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، من أجل أن نستطيع مواجهة التحديات.

وأكد أمين، في بيان، اليوم الثلاثاء، أهمية تأكيد الرئيس السيسي أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن هناك 143 دولة ستتأثر اقتصاديا بأزمة كورونا، ومعدلات النمو في مصر في ظل أزمة كورونا كانت إيجابية وأنه يتم حاليا إنتاج 3.5 مليون طن من القمح، وخلال الفترة المقبلة سيتم التوجه نحو إنتاج 1.5 مليون طن، حتى نصل إلى إجمالي 5 ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المهمة طمأنت المصريين على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية.

وأيد النائب أشرف أمين حديث الرئيس السيسي عن أن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبي على العالم كله ولكن في مصر بفضل الله وجهد المصريين وصلابتهم تم تحقيق معدلات نمو إيجابية، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي وتوفير السلع الأساسية بوفرة للمواطنين رغم الأزمة العالمية.

وأكد أن الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي كانت في مقدمة الأسباب التي جعلت مصر تحقق نجاحات كبيرة في تخطي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.​