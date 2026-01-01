حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة فى قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع لجنة وزارة التنمية المحلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز والمدينة.

وجاءت الحملة تحت إشراف لجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة محمد حسن لطفي، مسؤول ملف التقنيين والتعديات والإزالات بالوزارة، وبمشاركة حسام علي، والمهندس بدر مصطفى، مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني والمتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة واسترداد عدد 22 حالة من الحالات الفضاء والمرفوضة من ملف التقنين، بالإضافة إلى إزالة واسترداد 24 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، ضمن نطاق مركز ومدينة قنا، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي العامة.

وحري تنفيذ الحملة بحضور المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة، و مينا رزيقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، إلى جانب عبد الرحمن سيد، و الهايص أحمد، مسؤولي الإزالات والتعديات بوحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومسؤول ملف التعديات والإزالات بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ان الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن حملاتها لاسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.