"الرعاية الصحية": بدء إجراءات نقل تبعية 11 منشأة صحية للهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تنفيذ نقل تبعية عدد من الأصول العلاجية والعاملين بها بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية لجميع المواطنين.

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4874) لسنة 2025، وضمن التوسع بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نقل الأصول يمثل خطوة استراتيجية هامة في مسيرة توسع المنظومة، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير رعاية صحية شاملة ومتطورة، تلبّي احتياجات المواطنين الصحية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتشمل موافقة مجلس الوزراء نقل تبعية 11 منشأة صحية، بواقع 5 مستشفيات، وهي: مستشفى الصدر ومستشفى الصحة النفسية بمحافظة بورسعيد، ومستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى السويس العام بمحافظة السويس، إلى جانب 3 مراكز ووحدات لطب الأسرة تشمل مركز طب أسرة الصباح بمحافظة السويس، ووحدتي طب أسرة الخزان شرق والعليقات بمحافظة أسوان، فضلًا عن مبنى إداري وعيادتين بمحافظة أسوان، وهي مبنى إدارة أسوان، وعيادة طلاب أسوان، وعيادة إدفو الشاملة.

وتوضح الهيئة أن نقل التبعية يعني أنها ستحل محل الجهات التابع لها تلك المنشآت بكل ما لها وما عليها، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك المنشآت وفق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وشاملة لجميع المواطنين المستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الدولة لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة ويضمن استدامتها على المدى الطويل، ويؤكد حرص الهيئة على تقديم رعاية صحية متطورة وموحدة لكل المصريين.