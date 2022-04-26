القوى العاملة: استرداد 35 مليون ليرة لمصري دفعها لاستقدام اثنان من أقاربه للعمل بلبنان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الزام مواطن لبناني يدعي"ب.ل.أ" بدفع 35 مليون ليرة لبناني ، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من المصري "أ.ف.أ.أ" لغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري "أ.ف.أ.أ" الذي قام بتسليم مبلغ ٤٠٠٠ دولار للمواطن اللبنانى "ب.ل.أ" بغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مكتب التمثيل العمالي ببيروت قام علي الفور بالتواصل مع الشاكي وإرشاده بأنه للحصول على فرصة عمل بالخارج لابد أن يتم من خلال القنوات الشرعية المخول لها ذلك ، والمتمثلة في وزارة القوى العاملة ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، وشركات إلحاق العمالة بالخارج الحاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة بممارسة هذا النشاط والخاضعة لرقابتها.

وقالت شرين عبدالجواد، الملحق العمالي بلبنان، إنه تم توجيه الشاكي بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة الاستئنافية بموجب الايصالات التى يحملها و المذيلة بتوقيع المشكو في حقه، وقامت بالاتصال بالمشكو فى حقه وإلزامه بتسديد 4000 دولار كما حصل عليه أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة المحدد من قبل مصرف لبنان.

وحضر إلى مكتب التمثيل العمالي كل من زوجة المشكو فى حقه باعتبارها صاحبة الشركة والشاكى لإطلاع المكتب على اتفاقية مخالصة موقعة بين الشاكى والمشكو فى حقه تفيد بأن المبلغ المستحق للشاكى هو ٣٥ مليون ليرة لبنانية استلم منها الشاكي وقت توقيع الاتفاقية ١٨مليون ليرة لبنانية، والمتبقي ١٧مليون ليرة لبنانية تدفع على خمس دفعات متساوية شهريا اعتباراً من الخامس من مايو 2022 إلى شهر سبتمبر من نفس العام.

وأفاد الشاكي، بأنه تم حفظ البلاغ المقدم إلى النيابة مؤقتا لحين حصوله على كامل المبلغ المستحق.

وقدم الشاكي المواطن المصري "أ.ف.أ.أ" الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي ما قام به مكتب التمثيل العمالي من مساعدة وجهود لإعادة ما سدده للمشكو في حقه، ومتابعة ورعاية أوضاع العمالة المصرية بدولة لبنان وما يتعرضون له أبناء الوطن من راغبى العمل بالخارج من استغلال فى سبيل الحصول على فرصة عمل فى لبنان فى ظل الظروف الراهنة.