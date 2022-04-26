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برلمانية للحكومة: ما آلية اختيار المدير الفني للمنتخب وضوابط تحديد أجره السنوي؟

01:45 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
برلمانية للحكومة: ما آلية اختيار المدير الفني للمنتخب وضوابط تحديد أجره السنوي؟

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إعلان تعيين مدير فني مصري للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وأشارت النائبة إلى أن إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مدير فني مصري للمنتخب الوطني لكرة القدم هو شيء إيجابي أن يكون المدير الفني للمنتخب مصريًّا، ونحن نشجع ذلك لكن بشرط؛ أن تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تمكنه من أداء دوره.

ووجهت مختار بعض الأسئلة والاستفسارات حول هذا الموضوع ممثلة في أسباب عدم إفصاح الاتحاد عن تفاصيل التعاقد بشكل شفاف وعلني.

وطالبت النائبة بكشف آلية اختيار وتعيين المدير الفني وسابقة أعماله وخبرته في مجال التدريب، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تحديد الأجر السنوي له.

وشددت مختار على ضرورة كشف ما إن كانت هذا التعاقد هو أفضل الاختيارات التي يتطلع الاتحاد المصري لكرة القادم من خلاله لتحقيق نجاحات للمنتخب الوطني وإسعاد ملايين المصريين.

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مجلس النواب راوية مختار حنفي جبالي الاتحاد المصري لكرة القدم

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