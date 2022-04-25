Masrawy logo white

إعلان

مقدمة ساخنة من طارق عبدالجابر عن أحداث فلسطين في بث مباشر لمصراوي

10:38 م الإثنين 25 أبريل 2022
مقدمة ساخنة من طارق عبدالجابر عن أحداث فلسطين في بث مباشر لمصراوي

طارق عبدالجابر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

حل الإعلامي طارق عبدالجابر، أحد أشهر مراسلي التليفزيون المصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضيفًا على موقع مصراوي في بث مباشر أذيع مساء اليوم.

وفي بداية حديثه أشاد "عبدالجابر" بمصداقية موقع مصراوي، مؤكدًا أنه كان يطمئن على الأحداث الداخلية من "مصراوي" أثناء سفره للخارج، قائلًا: "سعيد أني في موقع مصراوي وسعيد أيضًا بوجود الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير الموقع وهو صديق عزيز وأستاذنا تعلمنا منه في الصحافة الكثير".

كما قدم "عبدالجابر"، في بداية حديثه مقدمة ساخنة عن الأحداث التي تجري في الأراضي المحتلة الفلسطينية، والتي اختتمها بصوته الرخيم: "طارق عبدالجابر، قطاع الأخبار، القدس المحتلة".

يشار إلى أن "عبدالجابر" عاد مؤخرًا إلى الإعلام بعد غياب سنوات طويلة للظهور لكن بشكل جديد ومختلف من خلال فضائية "الشمس" ليظهر للجمهور في صورة جديدة "شيف في المطبخ"، ويحكي لمتابعيه عن فترة عمله في القدس وتناوله الإفطار بالقرب من المسجد الأقصى.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
طارق عبدالجابر فلسطين الأراضي الفلسطينية

الخبر التالى:

طقس الثلاثاء: ارتفاع جديد في الحرارة.. وظاهرة مسيطرة صباحًا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
لايف مصراوي"كان معكم طارق عبد الجابر".. كيف تحول أشهر مراسل بالتليفزيون المصري إلى شيف بقناة فضائية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا