طريقة واحدة لقتل الديدان.. 8 نصائح لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة على فيسبوك، روشتة تضمنت مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تقليل خطورة الرنجة والفسيخ والسردين حال الرغبة في تناولهم بمناسبة شم النسيم.

وجاءت النصائح الواجب اتباعها على النحو التالي:

1- تجميد الفسيخ قبل تناوله لمدة يومين من أجل قتل الديدان التي يمكن أن تتواجد به.

2- نزع رأس الفسيخ والسردين والملوحة وتنظيفهم جيدا ووضع الليمون والخل والزيت عليهم قبل تناولهم بيوم.

3- الطريقة الوحيدة للقضاء على سموم الفسيخ هي بتسخين الزيت لدرجة كبيرة وقلي الفسيخ داخله لمدة 10 دقائق.

4- شراء الفسيخ من مكان مضمون قدر الإمكان والتأكد من أنه تم تمليحه في براميل من الخشب وليس داخل صفائح مغلقة.

5- تناول الخضار قدر الإمكان (بصل أخضر - خس - ترمس) مع الفسيخ والسردين والرنجة لأنها تساعد الجسم على التخلص من الملح الزائد، وعصر الليمون على السمك يقلل كثيرا من الميكروبات.

6- نقع أي خضار قبل تناوله في الخل أو محلول الليمون لمدة 10 دقائق ومن ثم غسله بالماء.

7- عدم الإكثار من تناول الفسيخ بسبب احتوائه على نسبة أملاح عالية جدا.

8- إذا شعرت بأي أعراض بعد تناول الفسيخ أو السردين أو الرنجة، عليك الذهاب فورا لأقرب مستشفى.