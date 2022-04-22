منح وقروض.. 16 موردًا لصندوق دعم السياحة والآثار لدعم القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، موارد صندوق دعم السياحة والآثار، لدعم القطاع بالكامل.

واستعرض الوزير، خلال فعالية نظمتها وزارة السياحة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير.

وجاءت الموارد على النحو التالي:

1. ما تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

2. الإتاوة قانونا مشاهدة مشاهدة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة.

3. نسبة 50٪ من شركات السياحة والسفر والسياحة والسياحة.

4. نسبة 20% من عوائد التراخيص التي تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية.

5. نسبة 10٪ من الإيرادات من المجلس الأعلى للآثار من المواقع الأثرية.

6. نسبة 50٪ من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي تقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

7. نسبة 50٪ من الزيارة رسوم المناطق أو المواقع الأثرية أو الأثار في المنطقة الأعلى للآثار المفتحة بعد العمل بأحكام القانون.

8. معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

9 - ونسبة 25٪ من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، الإعلانات التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق والأثار والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق والأثار والفعاليات والحفلات التابعة للآثار ، والفتع الخاص في مواعيد العمل.

10. حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين لمواقع والمواقع الأثرية والمتاحف المنطقة الأعلى للآثار.

11. نسبة 8٪ من قيمة كل تاشيرة دخول البلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات.

12. حصيلة رسم سئوی مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب ، ابتداء من النحو التالي نسبة 1٪ من سعر إقامة الفرد في الأولى الأولى في كل درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات. مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.

13. حصيلة استثمار اموال الصندوق.

14. الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15. القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

16. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

شارك في الفعالية، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المختلفة، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.