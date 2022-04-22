4 حالات يخصم فيها مبالغ مالية عند شحن كارت العداد مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

تساؤلات واستفسارات يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء ممن لديهم عدادات مسبوقة الدفع مع شحن كارت العداد مع بدء كل شهر حول كيفية وطرق خصم المبالغ عند شحن العدادات الخاصة بهم، خاصة في بعض الحالات مثل إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة بسبب دواعي سفر المالك، أو فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن جميع الخصومات يتم تطبيقها بمجرد شحن المشترك لكارت العداد تتم في 4 حالات مختلفة في مقدمتها خصم أقساط عند شحن العداد بمعنى أن هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا، خاصة أن الحالات التي يستبدل فيها العداد القديم "الميكانيكي" بآخر مسبق الدفع يتم خصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيًا شهريًا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك تقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولتها وتشريحها على أقساط شهرية، حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، مؤكدًا أنه في حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يخصم القسط أول كل شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

أما الحالة الثانية فتتمثل في خصم فرق الشريحة من رصيد العداد، عندما يخصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري؛ إذ يبدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر، ويعود العداد للشريحة الأولى بالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في "الثالثة"، ويخصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة إلى أخرى حسب الأسعار الحالية.

أما الحاله الثالثة فتتمثل في الخصم والمكان مغلق بمعنى، أنه في حالة الاستهلاك "مغلق"، يخصم العداد في نهاية كل شهر تلقائيًا، فيما يعرف بـ"المقروء صفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

أما الحالة الرابعة فتتمثل في الخصم مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر، مؤكدًا أنه يتم خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع، مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.