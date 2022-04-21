مدير مشروعات الخدمة الوطنية للرئيس: لقاؤنا اليوم تأكيدًا على السعي نحو سد الفجوة الغذائية

كتب – محمد سامي:

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه يرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى بقاع جنوب مصر، التي تفيض بالخير وتجود بالعطاء، ويخرج من باطنها زرعًا مختلفًا ألوانه، وذلك بعد مضي أربعة أشهر من افتتاح مزرعة توشكى.

وأضاف أبو المجد خلال كلمته علي هامش حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم بدء حصاد القمح في توشكى: "يأتي لقاؤنا اليوم تأكيدًا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا، بالسعي نحو محاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح".

وأضاف أن محصول القمح من أهم هذه المحاصيل وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليومية للمصريين، مضيفًا: "نحن اليوم نحصد ما غرزته أيادينا في بداية موسم الحصاد لهذه السلع الاستراتيجية التي تحظى بعناية كبيرة وبأهمية قصوى لدى الدولة المصرية وقد خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بها والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه لنا أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.