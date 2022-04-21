مدير مشروعات الخدمة الوطنية للرئيس: لقاؤنا اليوم تأكيدًا على السعي نحو سد الفجوة الغذائية
09:07 ص الخميس 21 أبريل 2022
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الخبر التالى:السيسي يعطى الإذن ببدء موسم حصاد القمح في توشكى
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تخفيضات على أسعار ملابس الأطفالاعرف الاسعار
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