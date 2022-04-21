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مدير مشروعات الخدمة الوطنية للرئيس: لقاؤنا اليوم تأكيدًا على السعي نحو سد الفجوة الغذائية

09:07 ص الخميس 21 أبريل 2022
مدير مشروعات الخدمة الوطنية للرئيس: لقاؤنا اليوم تأكيدًا على السعي نحو سد الفجوة الغذائية

اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد

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