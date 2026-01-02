إعلان

البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية "نيويورك" بالإسكندرية

كتب : أحمد الجندي

02:22 م 02/01/2026
استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية، مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس وكنيسة السيدة العذراء و دميانة بإيبارشية نيويورك برفقة الآباء كهنة الكنيستين.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي بالإسكندرية) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وأثنى البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في مصر.

وتحدث مع المجموعة البالغ عددها ٨٠ شخصًا، من خلال حروف كلمة “Time” عن أهمية الوقت الذي يتيحه الله للإنسان، وهي:

- T= Today اليوم "عدم التأجيل".

- I= Investment "كيفية استثمار الوقت ".

- M= Mission "المهام المطلوبة".

- E= Eternity "الأبدية هي الهدف من وزنة الوقت"، ثم استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات، ووزع عليهم الهدايا والتقطت الصور التذكارية.

البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء

