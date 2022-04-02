الطقس غدا الأحد: انخفاض حرارة.. وظاهرة تزيد الإحساس بتحسن الجو

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من غدٍ الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، لتسجل القاهرة 31 درجة.

وأكدت غانم لمصراوي، أن طقس غدًا الأحد، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الظاهرة الجوية المسيطرة ستكون الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ما يزيد الإحساس بتحسن الطقس.

وفيما يلبي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على القاهرة وعدد من المحافظات، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 27 – الصغرى 17

بورسعيد: العظمى 24 – الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 34 – الصغرى 21

سوهاج: العظمى 38 – الصغرى 16

أسوان: العظمى 40 – الصغرى 18

حلايب: العظمى 36 – الصغرى 18

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