الوحدة بـ400 ألف جنيه| للموظفين المنتقلين للعاصمة.. اعرف خطوات للحصول على شقة بسكن مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في صندوق التمويل العقاري طرح ما يقرب من 9 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يأتي ذلك، في إطار الاستعداد لنقل الجهاز الإداري للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بمشروع سكن مصر بمدينة بدر.

وينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة بدر بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية يوم 28 إبريل.

ويرصد مصراوي، طريقة التقديم والحجز والأسعار:

الأسعار:

- تختلف الأسعار في المشروع وفقا للمساحة والدور، ففي الدور الأرضي مساحة الوحدة 103 متر بـ392 ألف جنيه، وفي الدور الأخير سجلت الشقة الـ113 متر 340 ألف جنيه، والوحدة الـ123 متر سجلت الشقة 468 ألف جنيه.

أما الأدوار المتكررة سحلت الوحدة الـ116 متر 450 ألف جنيه، والوحدة الـ 126 متر، 489 ألف جنيه.

وأعلن الصندوق، أنه حتى تاريخه سدد 5702 موظفا، مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان، وسجل 5279 موظفا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، استعدادا للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية.

خطوات للحصول على وحدة سكنية بمدينة بدر:

- الدخول علي الموقع اضغط هنا

- الضغط على تسجيل مستخدم جديد، وملء استمارة التسجيل والانتظار لوصول رسالة نصية بكود التأكيد.

-التسجيل في العاصمة الإدارية 1 وحدات بدر ثم الضغط على التفاصيل.

- تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام.

- يقوم الموظف بملء البيانات الموضحة بالصفحة “استمارة طلب تقديم علي وحدة”.

- يقوم الموظف صاحب الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

- يتم نقل الموظف للصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب واستلام كود تم الطلب بنجاح

التمويل العقاري لشقق موظفى العاصمة الإدارية:

يمكن الحصول على الوحدة ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث تشترط المبادرة الاولى بـ3% فائدة متناقصة أن يكون الحد الأقصى للأعزب 10 آلاف جنيه شهريا، و14 ألف للأسرة، أما في مبادرة الـ8% متناقصة يكون 40 ألف جنيه الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة شهريا.

ويمكن تحميل كراسة الشروط من هنا:

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