قبل أعياد الربيع وتخليل الفسيخ.. كيف تفرق بين أسماك البوري والطوبار؟

كتب- محمد نصار:

أوضحت الدكتورة إيريني شحاته، رئيس قسم الإرشاد بإدارة وسط بمديرية طب بيطري القاهرة، الفارق بين أسماك البوري والطوبار وذلك قبل قدوم أعياد الربيع وتخليل الفسيخ.

وقالت إيريني، بحسب الصفحة الرسمية للمديرية على فيسبوك: يوجد طرق كثيرة للغش وخاصة في الوقت الحالي قبل أعياد الربيع وتخليل الفسيخ.

وتابعت رئيس قسم الإرشاد بإدارة وسط: إزاي نقدر نفرق بين سمك البوري وسمك الطوبار، سمك البوري والطوبار من نفس العائلة البورية، لكن البوري طعمه مميز وأحلى، والطوبار سعره أقل جدا من البوري لذلك يتعمد بعض البائعين غش المستهلك عن طريق بيع الطوبار على أنه بوري.

وبينت أهم الفروق بين أسماك البوري والطوبار على النحو التالي:

رأس السمكة

تكون رأس السمكة في الطوبار مسحوبا ويتميز بفمه المدبب نسبيا، وشفتاه رفيعة إلى حد كبير، وظهره أسود اللون، وبه نقطة سوداء أمام الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، وهو عكس البوري تماما في اللون.

بينما تكون رأس السمكة في البوري لها شكل دائري إلى حد ما وغير مسحوب ويتميز بفم مفلطح جدًا، يشبه في الشكل نصف القوس، وشفتاه كبيرتان نسبيا، ويتميز بلون ظهره الأزرق الغامق، ويكون به نقطة زرقاء إلى جوار الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة.

العين

تكون العين في أسماك الطوبار صافية وبدون غشاء أما في البوري يكون عليها غشاء دهني يشبه الجفن.