آخر نشرة ليا.. بثينة كامل تعلن انتهاء خدمتها بالتلفزيون المصري

كتب- أسامة علي:

أعلنت الإعلامية بثينة كامل، انتهاء خدمتها في التلفزيون المصري بعد بلوغها سن المعاش .

ونشرت بثينة كامل مقطع فيديو، على صفحتها الشخصية على فيسبوك، من داخل ماسبيرو بعد الانتهاء من تقديم النشرة الفضائية المصرية، برفقة الإعلامي جورج رشاد، معلنا بلوغها سن المعاش.

وقالت بثينة كامل، عبر صفحتها على فيسبوك إن آخر ظهور لها على شاشات التلفزيون المصري:"وكان ختامها مسك، آخر نشرة ليا في التلفزيون المصري، ربنا يديم المحبة شكرًا لزميلي ومديري جورج رشاد ".