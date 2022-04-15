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زيادة أسعار البنزين.. هل ارتفعت أجرة الموصلات في المحافظات؟

01:27 م الجمعة 15 أبريل 2022
زيادة أسعار البنزين.. هل ارتفعت أجرة الموصلات في المحافظات؟

زيادة أسعار البنزين

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كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الركوب وأجرة المواصلات بالنسبة للنقل الجماعي والسرفيس على مستوى المحافظات.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الحكومة أبقت على أسعار السولار كما هي دون زيادة في قرارات رفع أسعار البنزين اليوم.

وطالب المصدر المواطنين بالتواصل مع وسائل الشكاوى التي تتيحها الوزارة عبر مختلف منصاتها من أجل الابلاغ عن أي زيادات في أجرة المواصلات حال محاولة بعض السائقين استغلال الوضع.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة

كالآتي: 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر بنزين 92، و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

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