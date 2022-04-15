منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد كبير من استغاثات المواطنين

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نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية .

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، مشيرا إلى أن المنظومة أولت أهمية قصوى لشكاوى المواطنين الطبية والطوارئ وذات الخطورة خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه الجهود متزامنة مع الجهود المبذولة في التعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف المجالات والخدمات الأخرى وعلى رأسها ضبط الأسواق وإنفاذ القانون، حيث يتم التعامل مع الشكاوى فور ورودها لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة وتحقيق أفضل استجابات لمقدمي الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها.

وسرد الرفاعي بعض نماذج الاستجابات لشكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في مجالات: الاستغاثات والشكاوى الطبية، والطوارئ والخدمات، والرقابة على الأسواق، وإعمال وإنفاذ القانون، وكذلك تطهير المجاري المائية ورفع القمامة والتراكمات وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية،أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة عددا من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، وتمت الاستجابة لها على الفور، ومن بينها شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة أسوان، تعاني من مشكلات بالعمود الفقري، تطالب خلالها باستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للخضوع لجراحة بالعمود الفقري بإحدى المستشفيات المتخصصة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لها لتتمكن من شراء بعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى تولي فريق العمل المختص بالمنظومة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنة، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة تم التنسيق لاستقبال الحالة بمستشفى منشية البكري بمحافظة القاهرة، وتم إجراء الجراحة لها بنجاح واستمرت المتابعة حتى استقرت حالتها الصحية، وعقب ذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة من مقر المستشفى إلى محطة القطار بالقاهرة لتيسير عودتها إلى محل إقامتها بمحافظة أسوان.

وفي الوقت ذاته، نوّه مدير منظومة الشكاوى إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، أنه تم صرف مساعدة مالية عاجلة قيمتها 1000 جنيه لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لهذه المواطنة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استغاثة أخرى وردت للمنظومة من مواطن مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر ٧٥ عامًا ويعاني من زيادة بالوزن حيث يفوق وزنه 200 كجم، ولديه قصور بالدورة الدموية وهبوط بعضلة القلب وعدم انتظام بدقات القلب مصاحبة لقصور بوظائف الكلى والكبد، وأفادت نتائج التحاليل الطبية، التي تم إجراؤها حديثا للحالة، بوجود ارتفاع طفيف بنسبة السكر بالدم ووجود التهابات صديدية بالجلد، مطالبًا بنقله وعلاجه على نفقة الدولة بأي مستشفى حكومي متخصص مع توفير آلية مناسبة لنقله لصعوبة حركته نتيجة لزيادة الوزن.

وفي هذا الصدد، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى التنسيق مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة شمس، والدكتور محمد غنيمه، عميد أكاديمية القلب والصدر بجامعة عين شمس، وكذا هيئة الإسعاف، حيث تم نقل الحالة من محل سكنه بمحافظة الغربية إلى أكاديمية القلب والصدر بمحافظة القاهرة، وعقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على لجنة طبية مُشكلة من استشاريى (أمراض القلب والأوعية الدموية، الباطنة، الصدر، الجلد والجراحة العامة)، تقرر حجزه بالمستشفى ووضعه على بروتوكول علاجي مناسب لمدة خمسة أيام لاستقرار حالته، وتم خلالها الانتهاء من استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لتركيب منظم ضربات القلب الكهربائي له وتم التركيب بنجاح، وفور استقرار حالته الصحية تم إصدار بطاقة متابعة شهرية للمريض لمناظرته بالعيادات الخارجية مع كل من استشاري (السمنة وأمراض القلب) تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية مستقبلًا.

أما فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالطوارئ والخدمات، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى رصدت منشورا تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بشأن تضرر أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا من وجود بالوعة دون غطاء أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع محافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع هندسة الري بالمركز بأنه تم تركيب غطاء لغرفة التفتيش محل الشكوى بديلا عن الغطاء المفقود، لكونها جزءا من تغطية ترعة تغذية أبو الليل، حيث نجحت المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إزالة أسباب الشكوى.

وحول شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى تلقي شكوى مواطن مقيم بقرية غيط المسارة بمركز دمياط محافظة دمياط، تضرر خلالها من قيام عدد من تجار الأخشاب واللواح (الأبلكاش) برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة بما تسبب في قيام أصحاب بعض ورش تصنيع الأثاث بغلق ورشهم، محددًا تاجرين ارتكبا تلك الواقعة، مشيرا إلى أنه بالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة دمياط بشن حملة تفتيش موسعة على تجار الأخشاب بالقرية موضوع الشكوى، أسفرت عن تحرير محضر جنح رقم 7822 لسنة 2022 ضد أحد التجار المشار إليهما بالشكوى ومحضر جنح رقم 3619 لسنة 2022 ضد التاجر الآخر، لمخالفتهما أحكام ونص القانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته للبيع بأسعار أعلى مما هو متداول بالأسواق، كما تحرر محضر رقم 113 لسنة 2022 لهما، للاتجار بسلع مجهولة المصدر وعدم وجود إفراج جمركي لها.

كما استقبلت المنظومة شكوى مواطن مقيم بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تضرر خلالها من قيام أحد المخابز ببيع رغيف الخبز (الفينو) بسعر أعلى من المعلن عنه رسميًا وبمواصفات أقل من المحددة لإنتاجه، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بأن الرقابة التموينية بإدارة تموين مدينة الزقازيق شنت حملة تفتيش على المخبز موضوع الشكوى، وتبين صحة ارتكابه للمخالفة وعدم الإعلان عن الأسعار وعليه تحرر محضر جنح رقم 4197 لسنة 2022 بالواقعة.

وفيما يخص شكاوى إعمال وإنفاذ القانون، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت شكوى مواطن مقيم بحي الساحل بمحافظة القاهرة، بشأن وجود (عشة) مقامة بجوار سور بنكي مصر والأهلي المصري بمنطقة سوق الغلال بالحي، ويتم استخدامها كمقهى بعد موعد الإفطار كل ليلة، بما يعوق حركة المرور بالشارع ويسبب إزعاجا للمارة، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، أفاد حي الساحل بتوجه مسئولي إدارة الإشغالات للعنوان موضوع الشكوى وتم هدم (العشة) ورفع الإشغالات وحسم الشكوى.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن تطهير المجاري المائية ورفع القمامة والتراكمات، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة شكوى بعض سكان حي أول طنطا بمحافظة الغربية، تضرروا فيها من تراكم القمامة والمخلفات أسفل الكوبري العلوي الكائن بشارع حافظ وهبي، بما ينتج عنها روائح كريهة وانتشار للحشرات، وبالتنسيق مع محافظة الغربية، أفاد حي أول طنطا، بقيام جهاز النظافة بالحي برفع وإزالة حوالي 2 طن تجمعات قمامة تقع أسفل الكوبري موضوع الشكوى باستخدام لودر وسيارة جمع ورفع المخلفات على مدار أربع ورديات عمل .​