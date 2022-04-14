"عبدالغفار" يكشف أهمية مجمع التبريد اللوجيستي للقاحات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر والصين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصحي.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي بأرض الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الوزير أن هناك مجهود كبير تقوم به شركة فاكسيرا مع شركة سينوفاك لتدشين مجمع التبريد اللوجيستي، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المجمع خلال 3 شهور فقط.

وشدد على أن الإرادة السياسية التي دعمت إنشاء مجمع تبريد لوجيستي كان لها دور كبير، لأنه سيظل هناك احتياج للقاحات سواءً كورونا أو غيره من اللقاحات الأخرى والأمصال.

وأشار الوزير إلى إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاحات بشركة فاكسيرا حتى الآن، وهناك 15 مليون جرعة جاهزة للاستخدام حين الحاجة.

ولفت عبدالغفار إلى أن المجمع يستوعب تخزين 150 مليون جرعة من اللقاحات، بما يدعم كون مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا.