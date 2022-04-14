القصير يبحث مع محافظ القليوبية توفير أراضي حياة كريمة وحصاد القمح

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لبحث توفير الأراضي اللازمة لمشروعات حياة كريمة.

حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، كما حضر الاجتماع بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة القليوبية إنشاء 9 مجمعات خدمات زراعية تضم 2 مركز تجميع ألبان و9 جمعيات تعاونية زراعية و9 وحدات بيطرية و9 مراكز إرشاد زراعي.

وبحث الوزير والمحافظ إقامة مشروعات مشتركة بين الوزارة والمحافظة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في محافظة القليوبية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

كما بحث القصير والهجان، استعداد المحافظة لموسم حصاد وتوريد القمح وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين حيث يوجد في المحافظة حوالي 50 ألف فدان منزرعة بالقمح هذا العام.​