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اليوم.. انتهاء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

03:01 ص الخميس 14 أبريل 2022
اليوم.. انتهاء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

وزارة التربية والتعليم

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(مصراوي):

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تدريب المعلمين بالصفوف الأولى، للمرحلة الابتدائية، على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، اليوم الخميس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة التدريب الذي يستمر من 10 أبريل وحتى 14 أبريل، من خلال خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التدريب يسير بشكل منتظم ولن تتلقى إدارة التدريب داخل ديوان الوزارة أي شكاوى حتى الآن.

وشدد المصدر، أن إدارة التدريب، تتابع يوميا على مدار الأربع أيام المحدد للتدريب، حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين التالي للحصول على التدريب.. cpd.moe.gov.eg

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وزارة التربية والتعليم انتهاء تدريب المعلمين مرحلة الابتدائية الصفوف الأولى

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