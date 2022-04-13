كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن رفع قيمة التعويضات المقررة للأهالي نظير نظير أعمال الإزالات الجارية في نطاق محافظة الجيزة، لإنشاء عدد من المحاور الجديدة وعلى رأسهم محوري 26 يوليو الجديد والفريق كمال عامر- (الزمر).

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم منح 40 ألف جنيه مقابل كل غرفة، على أن يتم احتساب الصالة غرفة، قائلا:" يعني لو الشقة 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ يكون المقابل 200 ألف جنيه".

ونشرت محافظة الجيزة، فيديوهات أعمال الإزالات الجارية في العقارات المتعارضة مع مساري محور 26 يوليو الجديد، ومشروع ربط مسار محور الفريق كمال عامر بالدائري.

وتواصل المحافظة، استمرار أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور الفريق كمال عامر بالطريق الدائري بشمال الجيزة بعد تعويض قاطنيها.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

وفصلت المحافظة، من خلال حي شمال الجيزة، المرافق عن 13 عقارًا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجار استكمال الأعمال.

وتنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

وتشمل أعمال الإزالات، منازل صغيرة بحرم محور 26 يوليو، ويتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية، ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة، على أن يبلغ عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا، ليكون هناك محورا جديدا موازيا للمحور القديم.