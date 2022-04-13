انفراجة في أزمة نقص "بنج الأسنان".. تجربة لتوزيعه على هذه الصيدليات

كتب – أحمد جمعة:

شهدت أزمة نقص بنج الأسنان، انفراجة خلال الساعات الأخيرة، مع بدء توزيع كميات على الصيدليات التابعة للشركة المصرية للأدوية بالقاهرة والإسكندرية، اليوم الأربعاء.



وتواصل مسؤولو هيئة الدواء المصرية، أمس، مع الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان؛ لإبلاغه بتوزيع بنج الأسنان الأزرق من خلال صيدليات الشركة المصرية للأدوية، والتي تشمل: صيدلية الإسعاف، صيدلية طلعت حرب، شكاوى شبرا، وفي الإسكندرية بصيدلية إسعاف الإسكندرية وسيدي جابر.



ومن المقرر أن يتم استلام علبتي بنج أسبوعياً بكل طبيب بموجب كارنية النقابة، على أن يتم تقييم التجربة تمهيداً لتوزيعه لاحقاً من خلال الصيدليات التابعة للشركة المصرية على مستوى الجمهورية وعددها 21 صيدلية، وفق نقابة الأسنان.



من جانبه، قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، في تصريحات لمصراوي، إن هناك أزمة كبيرة في توفير بنج الأسنان للأطباء منذ الشهور الماضية، وهناك عجز كبير يصل لنحو 85% لتوفير احتياجات الأطباء.



وأضاف مصر أن هناك مصنعين يوفران البنج في مصر، بجانب شركة توفر البنج الأسباني المستورد، لكن هناك أزمة في المصنعين المصريين نتيجة لعدم توريد المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بخلاف صعوبة الاستيراد خلال الفترة الماضية.



وأوضح "مسعد" أن أزمة رفع سعر الدولار تسبب في تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن النقابة تمكنت من توفير 4300 علبة خلال الشهر الماضي وتم إرسالها إلى النقابات الفرعية لتوزيعها على الأطباء ولكن هذا الرقم ضئيل للغاية بالنظر لاحتياجات الأطباء.



وطالب "مسعد" بضرورة العمل على حل هذه الأزمة، معتبرًا إياها السلعة الاستراتيجية وعصب العمل بالنسبة لأطباء الأسنان.



من جانبه، قال مصدر مطلع، إنه كانت هناك مشكلة في بعض خطوط الإنتاج بإحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، وتم حلها خلال الأيام الماضية وضخ كميات أولية من البنج للأطباء.



وانتقد المصدر في تصريحات لمصراوي، ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تحدث من بعض أطباء الأسنان إذ يلجأون للتخزين حال سماعهم عن أي نقص في الكميات.



وشدد على أن "الوضع تغيّر وتم تحريك الاستيراد، وتم حل المشكلة المصنع المحلي بالتعاون مع هيئة الدواء وبدأ الإنتاج منذ أكثر من شهر".