العائدون من أوكرانيا.. موقف الطلاب الراسبين بامتحانات القبول بالجامعات المصرية

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الهجرة عن موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات تحديد المستوى (الراسبون)، للقبول بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وطالبت الهجرة، الطلاب بالتوجه مباشرة للجامعات الخاصة والأهلية لكي يتم تنسيقهم من جديد في تخصصات غير مناظرة وفقا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مؤكدا أنه سيتم إعلان باقي النتائج المحجوبة للطلبة العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا لاختبارات تحديد المستوى، عقب تسديد الطالب المشارك لرسوم الامتحانات، التي عقدت في مختلف التخصصات.

وأعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي، عن نتيجة الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبار لتحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) مسددي الرسوم الخاصة بالاختبار وفقًا للقوائم المرفقة، مناشدة الطلاب ممن لم يقوموا بسداد مصروفات الاختبار بسدادها حتى يتم الإعلان عن نتيجتهم لاحقًا.