Masrawy logo white

إعلان

بالفيديو| خالد الجندي: علماء الأزهر يعانون من خطابين سلفي متخلف وعلماني متطرف

11:07 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
بالفيديو| خالد الجندي: علماء الأزهر يعانون من خطابين سلفي متخلف وعلماني متطرف

الشيخ خالد الجندي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علماء الأزهر أصبحوا يعانون من تيارين الأول سلفي متخلف، والثاني علماني متطرف، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التطرف العلماني الآن.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الخطاب السلفي فى مجمله متخلف، لأنهم لا يعيشون في فقه الواقع، ويعيشون أسرى نصوص فقط، وعندهم حالة من التخلف فى الطرح".

واستكمل: "الخطاب العلماني متطرف جدا، عاوز يزيل ويمحو، وصلنا لمستوى إن الشيوخ بتمسح بهم الأرض فى الأعمال الدرامية، احنا كده فى الاتجاه الخاطئ، ونحتاج إلى خطاب وسطي".

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
خالد الجندي علماء الأزهر الأزهر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|حذف مكوناتها الصحية.. ننشر صور خاصة لكراتين "إندومي" الجديدة بالأسواق
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا