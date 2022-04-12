القاهرة 25.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدًا الأربعاء، نهارا ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23 14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 15

نخل 21 12

نويبع 25 16

طابا 25 16

كاترين 23 13

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 18

قنا 30 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

ادفو 33 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 32 20

ابو رماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 18