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سحب كميات إندومي من الأسواق لهذا السبب

02:10 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
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    اندومي بالمشروم و الزيتون صيامي
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    اندومي بالمشروم و الزيتون صيامي
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    اندومي
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    إندومي
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كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:​

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن يجرى الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق.

وأضاف منصور لمصراوي، منذ قليل: هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

من جانبه، قال محمود حسن، أحد تجار الجملة، إن وكيل شركة إندومي، يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.

وأضاف لمصراوي: العمل جار على سحب جميع الكميات من السوق، ويجرى استبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة.

وأوضح حسن: المشكلة الأساسية موجودة في أكياس الشطة، في آخر شريحة إنتاجية للشركة، لكننا لم نرصد أي مشكلة أو شكوى صحية بسبب المنتج، لكن البعض اشتكى من نقص كميات وأطعمة مثل الخضروات.

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