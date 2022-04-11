Masrawy logo white

إعلان

ما هو متحور كورونا الجديد "XE"؟ متحدث الصحة يكشف 3 معلومات عنه

10:35 م الإثنين 11 أبريل 2022
ما هو متحور كورونا الجديد "XE"؟ متحدث الصحة يكشف 3 معلومات عنه

الدكتور حسام عبدالغفار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور أوميكرون كان له نوعين فرعيين هما "BA1"، و"BA2" وأدى امتزاجهما إلى ظهور التحور المؤتلف "Xe".

وكشف عبدالغفار، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي بـ"فيسبوك" عن أعراض "Xe" وهي نفس الأعراض المعروفة للإصابة بأوميكرون وتشمل:

1- شدة التحور المؤتلف الجديد أقل بكثير من متحور دلتا.

2- نسبة انتشاره 10% من "BA2".

3- لا يوجد دليل على أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة دخول المستشفيات والعناية المركزة.

وتعليقًا على بيانات الصحة اليومية، قال متحدث الصحة، إنه حتى السبت الماضي معدلات الإصابة المجتمعية قلت بشكل كبير، ومعدلات دخول المستشفيات ونسب الإشغال قلت بشكل ملحوظ، ومعدلات التلقيح ارتفعت وتجاوزت 53% من الفئات المستهدفة، وتم تسجيل أقل معدل وفيات منذ بدء الجائحة.

278422878_309093318068556_7568467508725609679_n

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
حسام عبدالغفار وزارة الصحة فيروس كورونا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
الاختيار 3 حلقة 10.. تسريب جديد لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا