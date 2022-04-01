بمناسبة يوم اليتيم.. انتصار السيسي توجه رسالة لـ "أيتام مصر"
كتب- محمد نصار:
وجهت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لأيتام مصر بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.
وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة: نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية.
وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.
واختتمت انتصار السيسي قائلة: كل عام وكل طفل يتيم بخير.
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