بمناسبة يوم اليتيم.. انتصار السيسي توجه رسالة لـ "أيتام مصر"

كتب- محمد نصار:

وجهت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لأيتام مصر بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة: نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.

واختتمت انتصار السيسي قائلة: كل عام وكل طفل يتيم بخير.