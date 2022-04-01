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بمناسبة يوم اليتيم.. انتصار السيسي توجه رسالة لـ "أيتام مصر"

12:15 م الجمعة 01 أبريل 2022
بمناسبة يوم اليتيم.. انتصار السيسي توجه رسالة لـ "أيتام مصر"

يوم اليتيم

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كتب- محمد نصار:

وجهت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لأيتام مصر بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة: نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم.

واختتمت انتصار السيسي قائلة: كل عام وكل طفل يتيم بخير.

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