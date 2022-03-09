لجنة أزمة وتوفير السلع بأسعار مخفضة.. إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء

كتب- أحمد عبد المنعم:

اتخذت الحكومة، العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتجاه العديد من دول العالم وعلى رأسها أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية على الدب الروسي.

وعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية وأيضا الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

ويرصد مصراوي أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي جاءت كالتالي:-

- التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

- تشكيل لجنة أزمة لأول مرة، مثل لجنة أزمة لكورونا.

- تقديم معارض السلع في جميع المحافظات لتبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية رمضان.

- تنويع مصادر استيراد القمح والذي كان مصدره الرئيسي من روسيا وأوكرانيا.

- الاتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية لصرف المبالغ المالية للفلاح عند تسليم القمح.

- زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.

- توفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار مناسبة.

- تحملت الدولة في "العيش المدعم" 100% من زيادة أسعار القمح.

- الحكومة ستتدخل مع التجار بحيث يتم عرضه كيلو الأرز بأقل من 10 جنيهات للكيلو.

- اتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية عشان الفلاح يصرف أول ما يسلِّم القمح ونفس الكلام في الذرة.

- توفير الدواجن بأسعار مناسبة بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة للوزارة.

- طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، الهندي 55 جنيها، والبرازيلي 85 جنيهًا، والسوداني 95 جنيها.

- طرح اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان.