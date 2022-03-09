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بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالعبور الجديدة.. الأحد المقبل

03:00 ص الأربعاء 09 مارس 2022
بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالعبور الجديدة.. الأحد المقبل

الإسكان الاجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة حتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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