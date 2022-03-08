الجيزة: إزالة 87 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية في 5 مناطق

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

ولفتت المحافظة إلى تنفيذ ٥٠ قرار إزالة لتعديات على أراضي املاك الدولة ولاية الآثار بقرية ميت رهينة بإجمالي مساحة ٤٠٤٠٢م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزال مركز ومدينة أطفيح، تعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة وذلك بإجمالي ٢٩ حالة على مساحة ١٩٣٧٢١م٢.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة ٣ متغيرات مكانية تعد على أراضي زراعية بالمنصورية بمساحة ٨٥ م وبناء خارج الحيز بقرية برقاش بمساحة كلية ٢٠٠ م٢ .

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي أملاك دولة بجبل برنشت والتعدى عبارة عن انشاء مزرعة بمساحه فدان واستراحة بمساحة قيراط وتم إزالة كافة التعديات.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة عدد ٣ مخالفات بناء بشارع الرحمة عرب سراب وعزبة جحا بعرب سراب.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.