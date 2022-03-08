برلمانية: "التغيرات المناخية" تتصدر أجندة صالون 30 يونيو السياسي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سكينة سلامة، إن صالون 30 يونيو يعقد خلال دورته الجديدة تحت عنوان (المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي) وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضافت "سلامة"، المشرفة على تنظيم صالون 30 يونيو، أن الصالون يساعد على إتاحة الفرصة للشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا، لافتة إلى أنه تم إطلاق مسابقة لاختيار أفضل الأعمال البحثية عن التغييرات المناخية.

وأوضحت النائبة، أنه سيتم إعداد مجموعة من الحوارات والنقاشات التي تتناول موضوع التغيرات المناخية وقضايا الوعي الشبابي، وسيتم دعوة وتكريم أفضل ٣ ورقات بحثية أثناء الصالون الثقافي الذي سيعقد خلال الشهر الجاري مشيرة إلى أن الموعد الأخير للتقديم١٠ مارس الجاري.

ودعت النائبة سكينة سلامة، الشباب للمشاركة في المسابقة، والتي تبدأ من المرحلة السنية من 18 حتى 40 عامًا على أن يتم تكريم الفائزين بتواجده في مؤتمر القارة الإفريقي المنعقد يوم ٢٢ مارس المقبل.

وأشارت إلى أن من يرغب في التقدم للمسابقة إرسال بياناته على الرباط الذي أعدته وزارة الشباب انقر هنا

على أن يقوم المتقدم بإعداد ملخص ورقة بحثية عن المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي على أن يكون عدد صفحات الورقة البحثية يتراوح من 3-5 صفحات فقط، بالإضافة لكتابة الأسئلة التي يرغب المشارك طرحها أثناء الصالون وتتناول الورقة البحثية مجموعة من المقترحات العلمية لحل مشكلة المتغيرات المناخية من وجهة نظر المشارك (المشكلة وطرح الحلول).