وزير النقل يبحث آخر مستجدات توريد 55 قطارًا مكيفًا للمترو

كتب – أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعاً مع وفد شركة ألستوم الفرنسية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة .

استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف - أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

كما ناقش الوزير مع وفد ألستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بعقد تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية والذي تم توقيعه على هامش فعاليات معرض ومؤتمر TRANSMEA 2021 بهدف التعاون في تطوير الخط الأول للمترو حيث ناقش الوزير ضغط الجدول الزمني الخاص بتوريد هذه القطارات نظراً لان الخط الأول في إحتياج سريع للتطوير نظراً لقدم الأسطول به.

أوضح وزير النقل، أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً لحديث أسطول الخط الأول للمترو والذي ينقل حالياً حوالي مليون راكب يومياً، وذلك بالتزامن مع استكمال إنشاء شبكة المترو بخطوطها المختلفة والتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعى الكهربائية الحديثة الصديقة للبيئة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف و شبكة القطار الكهربائي السريع.