السياحة: رحلات توعوية لرفع الوعي السياحي والأثري لجموع الشعب المصري

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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع وزارة البيئة عددا من الرحلات السياحية و التوعوية لأبناء محافظة بورسعيد إلى محمية أشتوم الجميل بالمحافظة بعد تطويرها، يأتي ذلك في في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 لتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة الوعي السياحي والبيئي لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إيمان عبدالرحمن أن مكتب الهيئة ببورسعيد نظم بالتعاون مع المحمية أولى هذه الرحلات لمجموعة من طالبات معهد رعاية المبرة الفني للتمريض ومشرفيهم من أبناء المحافظة، حيث قاموا بجولة داخل المحمية زاروا خلالها متحف المحمية ومقتنياته البحرية والطيور المحنطة كما استمتعوا بمشاهدة البحيرة وما بها من طيور برية نادرة.

وأضافت مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد سماح الليثي أن برنامج الرحلة تضمن تنظيم ندوة تعريفية عن تاريخ المحمية وأعمال التطوير التي تمت بها، وعرض تقديمي لبعض صور المحمية ومحتوياتها.

وفي سياق متصل، أضافت مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة، أن مكتب استعلامات الهيئة برمسيس، قام باستضافة أعضاء من جمعية أولادي للأيتام بالمعادي والحاصلين على المركز الثالث على مستوى العالم في كأس العالم للأيتام والتي أقيمت في بولندا العام الماضي والمركز الأول في دوري الأيتام على المستوى المحلي بين جمعيات ودور الأيتام في مصر وذلك أثناء تواجدهم بمحطة مصر للمغادرة على قطار الشباب المتجه إلى الأقصر.

وأشارت إلى أنه خلال استضافتهم تم تقديم نبذة تعريفية عن السياحة في مصر، وتقديم النشرات السياحية لهم، كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة سياحية في مقر الجمعية بالمعادي، فور عودتهم إلى القاهرة، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم رحلة سياحية ضمن مبادرة اعرف بلدك وذلك تشجيعا وتحفيزا لهم.