الخميس.. انطلاق مهرجان الغناء الأول في معبد أبيدوس

كتب- مصراوي:

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير السيحة والآثار، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.

أكدت عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التي تعزز بناء الإنسان.

وأضافت: إن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتي كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى.

وأكدت على أهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار، ومدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.