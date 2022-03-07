٦ آبار و٧ محطات مياه شرب.. وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يبحثان سُبل تعزيز العلاقات -صور

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة إلى القاهرة حاليًّا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبل تعزيز العلاقات المصرية- الجنوب سودانية في الفترة المقبلة.

وأعرب عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تربط البلدَين الشقيقَين. وأعرب ماناوا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجال إدارة المياه.

وصرح وزير الري أنه تم مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً؛ لخدمة المواطنين بجنوب السودان، وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان؛ بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وتابع عبد العاطي بأن التعاون بين البلدَين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (٦) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها تنفيذ عدد (٧) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة جوبا، وتم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًّا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق؛ نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذي يقوم حالياً بعمل كل التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

سبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية- الجنوب سودانية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي.

وشهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه في أكتوبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تطهير المجاري المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد ٧ محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابوري وكابو وأمادي والرجاف والرجاف غرب وموجري وجبل لادو، والتي تقع على بُعد (٢٠-٣٠) كيلومترًا من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان بنسبة تنفيذ ٥٢%، وتم إجراء أعمال المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي؛ لتحديد أماكن حفر، والانتهاء من أعمال حفر وتنمية البئر والضخ المستمر والأعمال المدنية لعدد ٣ محطات بقريتي كابوري وكابو وأمادي والتسليم الابتدائي لهم، كما تم الانتهاء من أعمال حفر بئر إحدى المحطات بقرية رجاف غرب، وجار عمل تجارب الضخ المتدرج والمستمر وأخد العينات لعمل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، والانتهاء من أعمال الحفر وتنزيل المواسير بعمق ١٠٠ بئر للمحطتَين الخامسة والسادسة بقريتَي موجري والرجاف شرق.

وتتكون كل محطة من بئر جوفي مزود بطلمبة غاطسة وخزان علوي لتخزين المياه بسعة ٣٢ مترًا مكعبًا، ومحطة طاقة شمسية لتشغيل البئر، ووحدات توزيع مياه عمومية بجوار المحطة مكونة من عدد (٢) حوض توزيع يحتوي كل منها على (٦) حنفيات وماسورة لتعبئة السيارات، بالإضافة إلى غرفة مأوى للمحطة، وبوابة وسور للمحطة بمشتملاتها.