الزراعة تطلق العدد الخامس من سلسلة دليل الخدمات

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم السبت، العدد الخامس من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن.

ويستعرض العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ويعتبر الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وفقًا للإنفوجراف، هو المظلة التي تجمع العاملين في القطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال.

ويقدم الاتحاد العديد من الخدمات المتميزة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية؛ على رأسها: دراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها ومستوى الأسعار بها، إبرام عقود التصدير مع الجهات الخارجية، إبلاغ الأعضاء بجملة الكميات المتعاقد على تصديرها وتنسيق عمليات الإنتاج، إمداد الأعضاء بمهمات ومعدات الإنتاج اللازمة؛ سواء بتوفيرها محلياً أو باستيرادها من الخارج، فضلًا عن تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للزراعة في كل مراحلها وإعداد وتعبئة المنتجات للتصدير، والتعاون مع الجهات التي تمارس نشاطاً مماثلًا في الداخل أو الخارج والترويج للمنتجات المصرية بوسائل الدعاية والإعلان بالخارج.

وأوضح الإنفوجراف أن الاتحاد يضم 4 وحدات أساسية: شبكة معلومات زراعية تخدم كل المنتجين والمصدرين، ووحدة تدريب وإرشاد لبناء القدرات من خلال برامج تستهدف صغار المنتجين والشركات، ووحدة إنتاج وتسويق خاصة بكل الدعم الفني للحاصلات البستانية، فضلًا عن وحدة لوجستية تعمل على استيراد كل مستلزمات الإنتاج من التقاوي والشتلات وغيرهما .

ويقبل الاتحاد في عضويته: الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام التي تعمل في مجال إنتاج الحاصلات البستانية، والجمعيات التعاونية الزراعية، وللاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، والتوجه إلى إدارة الاتحاد 7 شارع نادي الصيد، مبنى الهيئات والشركات بالدقي- الجيزة، وتحرير استمارة العضوية الخاصة بها.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليًّا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، يلقي الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها "الجمعة" من كل أسبوع، و"الزراعة في كل مصر"، يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، "الثلاثاء" من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلاً عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة"؛ يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.