بعد ساعات.. بدء حجز 5500 وحدة متبقية في 7 مدن بسكن مصر ودار مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

ساعات قليلة ويبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب الحجز مرة أخرى لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء في تمام الساعة الـ11:59 مساء، بعد أن انتهى الحجز المخصص لمشروع سكن مصر ودار مصر، الأسبوع الماضي.

وينشر "مصراوي" تفاصيل فترة الحجز الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الشقق:

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ4742 حاجزًا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

أما مشروع دار مصر، وصل عدد الوحدات المتاحة للحز في المرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.

مواعيد الحجز:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي يومي 29 و30 مارس الجاري لحجز الشقق المتبقية من الـ3 مشروعات، ويبدأ الصندوق فتح باب الحجز في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الأربعاء 30 مارس.

خطوات الحجز:

– الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

– اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

– الضغط على حجز الوحدة.

– اختيار كود الشقة المراد حجزها.

– الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

ويمكن تحميل ملف أكواد الوحدات المتبقية على النحو التالي:

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