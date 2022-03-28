مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 28 مارس، الموافق 25 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد اذان الفجر 4:23 صباحاً
موعد اذان الظهر 12:01 صباحاً
موعد اذان العصر 3:30 مساءً
موعد اذان المغرب 6:11 مساءً
موعد اذان العشاء 7:29 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر 12:05 صباحاً
أذان العصر 3:36 مساءً
أذان المغرب 6:16 مساءً
أذان العشاء 7:35 مساءً
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:
أذان الفجر 4:18 صباحًا
أذان الظهر 11:57 صباحاً
أذان العصر 3:27 مساءً
أذان المغرب 6:08 مساءً
أذان العشاء 7:25 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:23 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً
موعد أذان العصر: 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً
موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً
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