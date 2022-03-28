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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 28 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 28 مارس، الموافق 25 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد اذان الفجر 4:23 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد اذان العصر 3:30 مساءً

موعد اذان المغرب 6:11 مساءً

موعد اذان العشاء 7:29 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:36 مساءً

أذان المغرب 6:16 مساءً

أذان العشاء 7:35 مساءً

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:

أذان الفجر 4:18 صباحًا

أذان الظهر 11:57 صباحاً

أذان العصر 3:27 مساءً

أذان المغرب 6:08 مساءً

أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر: 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً

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