ننشر التشكيل الجديد لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، أنها قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقام المؤسسين بانتخاب مجلس أمناء جديد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرصها على مواصلة ضم خبرات وكوادر من مختلف التخصصات تسهم في تنمية دور المؤسسة، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية المجانية للأقل حظًا، والمساهمة في النهوض بالعلوم الأساسية والبحوث التطبيقية وتعزيز البحوث الطبية الحيوية في مصر، وتدريب جيل جديد من الأطباء وأطقم التمريض على أعلى المعايير الدولية.

ولضمان مواصلة جهود المؤسسة في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماتها، تضمنت تغييرات مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تعيين الدكتور مجدي إسحاق رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، ويمثل الأعضاء إضافة قوية لإدارة المؤسسة نظرًا لما يتميزون به من خبرات واسعة في تأسيس وإدارة كبرى الكيانات الاقتصادية والعمل بكبرى شركات تقديم الرعاية الصحية في العالم.

شملت التغييرات ضم 5 أعضاء جدد لمجلس الأمناء وهم رجل الأعمال سميح ساويرس، محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، والفنانة إسعاد يونس.

وقال البيان: تسهم التغيرات الجديدة في إضافة مزيج من الخبرات العلمية والعملية لمجلسي الإدارة والأمناء لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وبذلك يصبح الهيكل الجديد؛ البروفيسور السير مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفخري لمؤسسة مجدي يعقوب، الدكتور مجدي إسحاق المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد شوقي المؤسس والأمين العام، المهندس محمد الحمامصي المؤسس و أمين الصندوق، وكلًا من السفير جهاد ماضي، ورجل الأعمال توفيق دياب أعضاء بمجلس الإدارة، ويضم مجلس الأمناء كلًا من هاني عازر، سميح ساويرس، إسعاد يونس، يحيي زكي، محمد السويدي، مع استمرار احتفاظ زينة توكيل بمنصب المدير التنفيذي.