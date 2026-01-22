دعوة رسمية لوزير الثقافة الإسباني لزيارة المتحف المصري الكبير

وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، دعوة رسمية لوزير الثقافة الإسباني لزيارة مصر، والمتحف المصري الكبير بشكل خاص للتعرف عن قرب على ما يضمه من كنوز أثرية وتجربة ثقافية فريدة.

والتقى وزير السياحة، بـ وزير الثقافة بمملكة إسبانيا Ernest Urtasun، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة.

وجاء ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، على أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، وشهدت نقلة نوعية عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير 2025.

وأشارا إلى أن زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر في سبتمبر الماضي، ومشاركة الملك في حضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدما في تطوير هذه العلاقات وتعميق أواصر التعاون المشترك.

وأعاد الوزيران التأكيد، على أن هذا الزخم الإيجابي يفتح آفاقا أرحب للتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الثقافة والسياحة والآثار، معربين عن تطلع البلدين إلى استمرار هذا الزخم وأهمية البناء على مخرجات الزيارات الرئاسية والملكية المتبادلة التي تمت خلال العام الماضي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.

ورحب وزير الثقافة الإسباني ووزير السياحة، في هذا السياق، بتنامي التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية، مؤكدين ضرورة تكثيف هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير الشراكات في قطاعات الآثار والسياحة، لاسيما في ظل ما تقوم به البعثات الأثرية الإسبانية من دور لدعم أعمال البحث والتنقيب الأثري والترميم للحفاظ على الآثار المصرية، بما يعزز التبادل الثقافي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

واستعرض وزير السياحة، خلال اللقاء استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري تحت شعار “Unmatched Diversity”، مؤكدا على أن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، فعلى الرغم من تركيز السائح الإسباني بشكل رئيسي على السياحة الثقافية، إلا أن المقصد المصري يزخر بمنتجات سياحية متنوعة أخرى، يمكن دمجها مع السياحة الثقافية لتقديم برامج متكاملة وجاذبة له.

ولفت شريف فتحي، إلى أن مصر تتمتع أيضا بموسم صيف أطول من إسبانيا مما يقدم فرصة متميزة للسائح الإسباني للاستمتاع بالشواطئ المشمسة وخاصة شواطئ ذات طبيعة مختلفة عن تلك الموجودة في إسبانيا مثل: شواطئ البحر الأحمر وما تتميز به مناطق سياحية مثل: مدن شرم الشيخ وسانت كاترين من مقومات سياحية طبيعية وثقافية وأثرية فريدة.

