بمسارات عرضية.. رئيس الهيئة الهندسية: 11 محورا جديدا في الجيزة (خريطة)

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطة إنشاء المحاور والطرق في محافظة الجيزة لتخفيف الضغط على إقليم القاهرة الكبرى، حيث تم العمل في محافظة الجيزة على محورين رئيسيين لتطوير الحالة المرورية وخلق محاور جديدة وربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال الشبكة القومية للطرق.

وقال الفار، إن المحور الأول يعتمد على تطوير المحاور والطرق القائمة بالفعل، والمحور الثاني يعتمد على تنفيذ محاور وطرق مرورية جديدة تعتمد على ربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم البدء بالأماكن المزدحمة في محافظة الجيزة مثل مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر وميدان الجيزة وكرداسة وعدة مناطق أخرى.

وأوضح أنه تم دراسة الطرق الموجودة في المحافظة حيث يوجد 5 طرق عرضية تتمثل في الطريق الدائري وطريق المريوطية وطريق المنصورية وطريق البحري الأعظم، وهذه الطرق تنقل التكتلات الكبيرة من المناطق المختلفة بالمحافظة.

وأكد أن تطوير الطرق بدأ من الطريق الأول وهو محور 26 يوليو الأساسي، ويتحمل أعباء مرورية كبيرة جدا، ويتم العمل عليه حاليا ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات.

- الطريق الثاني يتمثل في إنشاء محور موازي وطولة 12 كيلو ويربط محور 26 يوليو وأبو رواش بمنطقة ناهيا والدائري.

- الطريق الثالث وهو محور ناهيا بطول 8 كيلو بعدد حارات 4 لكل اتجاه.

- الطريق الرابع وهو محور صفط اللبن الخمائل وهو محور بالكامل من الخمائل وطريق إسكندرية الصحراوي وكرداسة ويصل حتى الطريق الدائري.

- الطرق الخامس يتمثل في تنفيذ محور صفط اللبن إلى ميدان الجيزة بطول 5 كيلو.

- الطريق السادس وهو محور ترسا والذي يخفف الأعباء المرورية على طريق فيصل والأهرام، ويربط من ميدان الرماية حتى ميدان الجيزة.

- الطريق السابع وهو الممشى السياحي والذي تم ربطه بطريق الواحات.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية الطرق والمحاور العرضية التي يتم تنفيذها في محافظة الجيزة والتي جاءت على النحو التالي:

- محور الكابلات ويتم تنفيذه بطول 8 كيلو من منطقة البدرشين حتى محور كرداسة.

- طريق القاهرة -الفيوم بطول 16 كيلو من مدينة الفيوم جنوبا حتى ميدان الرماية ومنطقة المتحف الكبير.

- محور اللبيني بطول 20 كيلو وينقل المواطنين من طريق 26 يوليو إلى محور ترسة.

- محور عمرو بن العاص بطول 5 كيلو ويربط صفط اللبن بالدائري.