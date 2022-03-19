الأرصاد: الربيع يبدأ الاثنين.. "الأحد آخر أيام الشتاء"

(مصراوي):

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يبدأ رسميًا يوم الاثنين المقبل ليكون غدًا الأحد آخر أيام الشتاء رسميًا، مضيفًا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في الحرارة مع سطوع الشمس مع الساعات الأولى من الصباح.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن الرياح تكون نشطة على بعض المناطق ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، بينما تظل الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة بسبب نشاط الرياح الشديدة.

وأكمل محمود شاهين: "هناك انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، نتيجة الكتل الهوائية المقبلة من غرب أوروبا، والاعتدال في درجات الحرارة بعد نهاية هذا الأسبوع".

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