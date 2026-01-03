صور.. رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب"

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، حمام السباحة الأوليمبي، بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر.

وفي بداية الجولة، أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام المحافظة بتنمية المهارات الرياضية، واكتشاف المواهب الجديدة، وإنشاء المزيد من الأندية الرياضية وفقًا لأحدث المواصفات الدولية، بما يسهم في توفير كافة الإمكانات التي تساعد النشء والشباب على تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، أن حمام السباحة الأوليمبي يخدم جميع أبناء محافظة الأقصر، وتم الانتهاء من إنشائه عام 2016، بينما تم تشغيله في مايو 2025 بعد توقف لمدة 9 سنوات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والذي أوضح أن حمام السباحة مقام على مساحة 5700 متر مربع بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، ويضم حمام سباحة رئيسيًا، وحمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعي، ووحدة لعلاج إصابات اللاعبين، وكافتيريات، وقاعة اجتماعات حديثة، وصالتين للمناسبات، وصالة لألعاب القوى، بجانب نادي صحي، وجراج للسيارات.

وفيما يتعلق بحمام السباحة الرئيسي، أشار اللواء علي الشرابي، إلى أنه يتكون من 10 حارات، بطول 50 مترًا، وعرض 25 مترًا، وعمق يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به: حمام سباحة صغير للأطفال، مبنى إداري، وحدة طب رياضي، مجموعة مطاعم، قاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي حمام السباحة والصالات الرياضية، كما شاهد عروضًا لفرق السباحة والألعاب القتالية والجمباز، حيث أشاد بأداء اللاعبين ومهاراتهم المتميزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق أفضل الإنجازات في مختلف البطولات المحلية والدولية.

