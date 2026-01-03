السكة الحديد: امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج

مدبولي يتفقد عددًا من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026 امتداد مسير قطار 926 ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة 13:35، على ان يعود من سوهاج بقطار 929 الساعة 15:30 لينتهي بالقاهرة.

ويترتب على ذلك، وفق بيان الهيئة، اليوم، تعديل مسير قطاري 81 و723 طبقًا للجداول المرفقة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

