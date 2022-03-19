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​احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء

10:53 م السبت 19 مارس 2022
​احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة المصرية

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كتب- محمد سامي:

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم السبت، فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 26 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يأتي ذلك استمرارًا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

كما يأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية وتقديم الدعم اللازم لأفراد الجمعية من خلال توفير الأدوات والخامات اللازمة لهم والمشاركة في تسويق منتجاتهم لتشجيعهم على تنفيذ العديد من الأعمال الفنية المميزة واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

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